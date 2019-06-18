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18.06.2019 14:06
Рубрика: Легковые авто

Стартовал прием заказов на обновленный Subaru Outback

Текст: Яна Шамаева
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

В России стартовал прием заказов на обновленный Subaru Outback 2019-го модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Стоимость машины в зависимости от комплектации составляет от 2 689 000 рублей до 3 539 900 рублей.

Автомобиль получил ряд изменений. Так, в комплектации Premium ES кроссовер имеет систему автоматического удержания машины Auto Vehicle Hold. Благодаря ей, управлять автомобилем приятно и не утомительно.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Также обновленный Subaru оснащен полным набором систем, которые рассчитаны на то, чтобы минимизировать риски возникновения аварии, в том числе система помощи водителю EyeSight.

Чтобы сделать интерьер более премиальным, появились вставки "черный лак". Также компания добавила два новых цвета кузова: темно-серый и серо-синий металлик.

Линейка двигателей не изменилась. Базовым является 2,5 литровый мотор, выдающий 175 л.с. Также доступен 3,6 литровый силовой агрегат, развивающий 260 л.с. Оба двигателя работают вместе с вариатором и постоянным полным приводом.

Напомним, ранее Subaru привезла в Россию специальную версию кроссовера XV. Цена такой машины - 2 369 900 рублей.

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#Subaru