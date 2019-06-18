Volkswagen решил поднапрячься с новым Golf

Для Volkswagen модель Golf является имиджевой, и поэтому компания делает всё возможное, чтобы новая генерация была самой-самой.

Это наложило отпечаток на историю создания автомобиля: дата презентации и начало выпуска которого переносились несколько раз. Во многом это было связано с системами пассивной безопасности, их разработкой, тестированием и настройками: автомобиль получит большое количество электронных помощников, программное обеспечение которых будет обновляться по воздуху, поэтому в компании озабочены вопросами киберзащиты. Но теперь, кажется, этой героической эпопее пришёл конец - новый VW Golf может стать новогодним подарком.

На внутреннем собрании компании генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что поставки первых Golf восьмого поколения начнутся в конце 2019 года. Как сообщает Automotive News Europe, в настоящее время компания готовится к старту производства серийной модели.

Юрген Штакман, возглавляющий отдел продаж Volkswagen, в марте высказал опасения, что Golf может остаться незамеченным, если его выкатить под конец года, ведь в этот период люди полностью поглощены заботами о подарках на Рождество. Напомним, что в апреле Штакман говорил, что новый Golf появится на рынке в конце февраля 2020 года.

В мае Герберт Дисс на ежегодном собрании акционеров VW заявил, что презентация нового Golf запланирована на октябрь. Известно, что модель создана на платформе MQB и кроме бензиновых и дизельных версий у хэтчбека будут "зелёные" модификации: мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором и плагин-гибридная с аккумулятором, позволяющим преодолеть на электроэнергии до 50 км. Ранее Volkswagen опубликовал скетчи интерьера модели.

В России седьмое поколение Golf представлено с двигателем 1.4 TSI в двух вариантах мощности: 125 и 150 л.с. Коробка передач - 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями, привод - передний. Цена самой доступной версии - от 1 429 900 рублей.