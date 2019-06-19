Американские зрители назвали лучшего Бэтмена

Согласно исследованию журнала The Hollywood Reporter и статистической компании Morning Consult, любимым Бэтменом у американцев стал Кристиан Бэйл, исполнивший роль супергероя в трилогии Кристофера Нолана. Брюс Уэйн в исполнении американского актера стал лидером рейтинга - за него проголосовали 39 процентов зрителей.

Бэтмен, воплощенный на экране Майклом Китоном в фильме Тима Бертона (и не раз снимавшийся в картинах режиссера), всего на 1 процент голосов отстал от Бэйла. Следующие позиции рейтинга заняли Джордж Клуни, сыгравший супергероя в фильме Джоэла Шумахера "Бэтмен и Робин", и Бен Аффлек, примеривший на себя образ супергероя в картине Зака Снайдера "Лига справедливости". А меньше всего зрителям импонирует Бэтмен в исполнении Вэла Килмера, который появился в картине Джоэла Шумахера "Бэтмен навсегда" 1995 года.

А лучшим Джокером зрители единогласно признали Хита Леджера, для которого роль в "Темном рыцаре" Кристофера Нолана стала лебединой песнью. В отличие от героя Джека Николсона, безумного клоуна (занявшего в рейтинге второе место), Джокер Хита Леджера выступал настоящим безумцем, которого побаивались даже коллеги по съемочной площадке.

Теперь на роль Бэтмена в картине Мэта Ривза, которая расскажет о Темном рыцаре на заре его карьеры, утвержден Роберт Паттинсон, и молодые американцы (от 18 до 29 лет), которые принимали участие в опросе, согласны с кандидатурой актера на эту роль. А зрители старше 30 лет предпочли бы видеть в новом фильме о супергерое другого британского актера - Николаса Холта, который также был претендентом на роль Брюса Уэйна.