Москва настаивает на подтверждении прав российской делегации в ПАСЕ

Полномочия делегации России должны быть подтверждены в полном объеме, иное неприемлемо, говорится в проекте заявки на участие в сессии ПАСЕ.

Ожидается, что в среду совет Госдумы обсудит вопрос о подаче заявки на участие в июньской сессии ПАСЕ, а также утвердит состав делегации, если ассамблея гарантирует равноправие всех участников и примет по этому поводу соответствующие поправки.

Напомним, делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за кризиса вокруг Украины и воссоединения Крыма. Москва в ответ отказалась платить ежегодные взносы в бюджет Совета Европы и участвовать в работе ассамблеи. В результате встал вопрос о том, может ли Россия в таких условиях оставаться в организации.

В апреле евродепутаты приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв назначить делегацию в ПАСЕ. На министерской встрече Совета Европы в Хельсинки 16-17 мая было принято заявление о том, что все страны-участницы должны "быть допущены до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи". Этот документ снял напряженность в отношениях с российской стороной.

На июньской сессии ПАСЕ в Страсбурге 24-28 июня должна быть рассмотрена резолюция представителя Бельгии Петры де Суттер, которая подтвердит равноправие всех делегаций. Если документ будет принят без изъятий, российские парламентарии 26 июня примут участие в выборах генсека Совета Европы. В случае устранения дискриминации российской делегации Москва готова погасить долг Совету Европы в размере 60 миллионов долларов.