Новости

В Башкирии легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку 13:58
В Подмосковье развалился автомобильный мост 13:54
Новый президент Сальвадора раздает указы через Twitter 13:52
Данила Козловский: Не боюсь сравнений с "Чернобылем" HBO 13:42
Опрос: Большинство россиян не одобряют роскошные выпускные 13:39
Фонд оплаты труда помощников парламентариев увеличили 13:35
Самый дорогой перелет обошелся почти в 700 тысяч рублей 13:30
В Удмуртии мужчина убил ножом посетителя кафе 13:30
Неймар сообщил президенту "ПСЖ" о намерении вернуться в "Барселону" 13:27
Восемь женщин обвинили создателя "Мастеров ужасов" в изнасилованиях 13:22
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер 13:20
СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве 13:11
Москва настаивает на подтверждении прав российской делегации в ПАСЕ 13:11
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку 13:05
Жители Волгоградской области задержаны за хищение нефти на 1,2 млн 12:59
Ученые Союзного государства формируют новый пакет совместных программ 12:58
В Прикамье полицейского заподозрили в избиении человека 12:55
В Чечне суд оштрафовал блогершу за стрельбу из автомата 12:51
В Кремле констатировали полную стагнацию выполнения Минских договоренностей 12:50
Москвичи решат, где ярмарки выходного дня будут работать круглый год 12:29
В Москве пересчитают объекты культурного наследия 12:25
Александр Беглов получил "Единую карту петербуржца" 12:24
Филипп Киркоров выложил видео "жесткой" посадки самолета 12:23
Власти США конфисковали на корабле в Филадельфии кокаин на $1 млрд 12:22
Жителя Кубани оштрафовали на 500 тысяч за ловлю креветок 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 российских вузов
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 13:11
Рубрика: Власть

Москва настаивает на подтверждении прав российской делегации в ПАСЕ

Текст: Александр Саможнев

Полномочия делегации России должны быть подтверждены в полном объеме, иное неприемлемо, говорится в проекте заявки на участие в сессии ПАСЕ.

Ожидается, что в среду совет Госдумы обсудит вопрос о подаче заявки на участие в июньской сессии ПАСЕ, а также утвердит состав делегации, если ассамблея гарантирует равноправие всех участников и примет по этому поводу соответствующие поправки.

Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ

Напомним, делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за кризиса вокруг Украины и воссоединения Крыма. Москва в ответ отказалась платить ежегодные взносы в бюджет Совета Европы и участвовать в работе ассамблеи. В результате встал вопрос о том, может ли Россия в таких условиях оставаться в организации.

В апреле евродепутаты приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв назначить делегацию в ПАСЕ. На министерской встрече Совета Европы в Хельсинки 16-17 мая было принято заявление о том, что все страны-участницы должны "быть допущены до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи". Этот документ снял напряженность в отношениях с российской стороной.

На июньской сессии ПАСЕ в Страсбурге 24-28 июня должна быть рассмотрена резолюция представителя Бельгии Петры де Суттер, которая подтвердит равноправие всех делегаций. Если документ будет принят без изъятий, российские парламентарии 26 июня примут участие в выборах генсека Совета Европы. В случае устранения дискриминации российской делегации Москва готова погасить долг Совету Европы в размере 60 миллионов долларов.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Совет Европы Россия и Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про огромный интерес к "Прямой линии"
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
"Спартак" расторг контракт с капитаном Денисом Глушаковым
За махинации с оборонным заказом оштрафуют на полмиллиона
Совбез РФ: Угроза создания террористического квазигосударства миновала