На истфаке МГУ и БГУ впервые открывается совместная программа обучения студентов

Со дня на день начнется прием документов на уникальную российско-белорусскую международную совместную магистерскую программу "История белорусской диаспоры", которая реализуется историческими факультетами МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ. Уникальность ее состоит в том, что ее выпускники получат двойной диплом о высшем образовании. Пока это первый пилотный проект и еще один важный шаг к созданию единого образовательного пространства Союзного государства. Со временем подобные программы планируется открыть на механико-математическом, филологическом и биологическом факультетах МГУ и БГУ.

Напомним, что осенью 2018 года в МГУ имени М.В. Ломоносова ректором университета академиком Виктором Садовничим и ректором Белорусского государственного университета профессором Андреем Королем был подписан меморандум "Об учреждении совместных магистерских программ МГУ и БГУ". Торжественное подписание состоялось в рамках первых в истории Дней дружбы МГУ и БГУ и Первого межуниверситетского форума Союзного государства Беларуси и России "Образование и наука в МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы".

Была создана российско-белорусская рабочая группа, которая весь учебный год вела работу по разработке учебных планов, программ дисциплин и других необходимых документов. Возглавили рабочую группу с российской стороны руководитель лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ Оксана Солопова, с белорусской стороны - доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета БГУ Андрей Прохоров. Рабочая группа осуществляла свою деятельность при поддержке ФНКА Белорусов России.

Поступать на магистерскую программу могут все желающие, кто успешно завершил обучение в бакалавриате или в специалитете в России или в Беларуси. Вступительные испытания для абитуриентов будут проходить в Москве и в Минске, на общих условиях поступления в магистратуру исторических факультетов. То есть нужно будет предоставить пакет документов и сдать вступительный экзамен по истории.

После зачисления все студенты - белорусы и россияне - пользуются равными правами, в том числе в получении общежития и стипендии, и имеют одинаковые обязанности.

Сам факт открытия совместной магистерской программы демонстрирует тесное сотрудничество Беларуси и России

Совместная магистерская программа рассчитана на два года. За это время студенты успеют равное время отучиться в Москве и в Минске, пройти учебную и преддипломную практики. Причем для ребят в России, и в Беларуси предусмотрена в отдельных случаях и возможность выбрать самим страну прохождения практики.

Учебный план магистерской программы включает дисциплины теоретического блока, спецкурсы и практико-ориентированные курсы. Магистранты изучат исторические особенности развития диаспор, их современное состояние, место и роль белорусской диаспоры в мире, опыт межнационального взаимодействия народов Союзного государства, стран ближнего зарубежья, Европы и Америки и многое другое. В результате выпускники получают теоретическую базу, навыки исследовательской и научной работы, опыт выступлений и практического применения полученных знаний.

Экзамены ребята также будут сдавать в обоих университетах: сессии проходят на истфаке МГУ и БГУ в зависимости от того, где проходила учеба в течение семестра. А вот выпускные испытания нужно будет обязательно пройти и в МГУ, и в БГУ: магистерскую диссертацию предстоит защитить перед комиссиями МГУ и БГУ. Зато и дипломов им вручат тоже два!

После зачисления все студенты - белорусы и россияне - пользуются равными правами, в том числе в получении общежития и стипендии. Фото: Роман Щербенков

"Для нас главный принцип этой совместной магистратуры подготовить уникальных специалистов в области истории диаспор, истории белорусской диаспоры, владеющих как теоретической базой, так и практическим опытом научной, исследовательской и административной работы, - отметила Оксана Солопова. - То, что ребята за время магистратуры будут учиться в Москве и Минске, проходить практику в обоих городах, смогут погрузиться в атмосферу двух исторических факультетов - бесценно. Таким образом они - представители нового поколения историков - научатся лучше понимать друг друга, станут друг для друга настоящими, искренними товарищами и коллегами. Для них это станет полезным жизненным опытом, откроет широкие возможности для международных публикаций, грантов, проектов". По словам Оксаны Солоповой есть еще один важный момент. В последнее время все чаще поднимается вопрос о значимости интерпретации истории. Поскольку это действительно тема для острых политических дискуссий, совместная подготовка историков в университетах двух стран возможна только в условиях близости и родства их научных школ, общего видения основных исторических процессов или готовности прислушиваться к мнению друг друга и вырабатывать единые подходы к изучению основных научных вопросов.

"Сам факт открытия совместной российско-белорусской магистерской программы демонстрирует тесное сотрудничество Беларуси и России в гуманитарной сфере, подчеркивает неизменно доверительные, партнерские отношения наших стран, готовность идти на взаимные уступки в самых принципиальных вопросах, - подчеркнула Оксана Солопова. - У нас есть понимание того, что мы делаем общее, исключительно важное и нужное дело. И делаем его для наших молодых коллег, для наших университетов, для исторической науки, для наших стран, для успеха нашего Союзного государства".

Андрей Прохоров считает, что для выпускников совместной магистратуры открываются интересные перспективы в Беларуси, так как здесь это направление еще недостаточно развито: нужно изучать и диаспоры внутри страны, ведь в Беларуси уже проживает довольно много различных национальностей, они неплохо структурированы, имеют свои общественные организации и представителей.

- Мы открываем эту магистратуру для всех гуманитарных специальностей, например, активно общаемся с филологическим факультетом. Работать со студентами магистратуры будут в основном преподаватели исторического факультета, но мы заинтересованы расширять эту палитру: пригласили филологов, специалистов из Национальной библиотеки, пригласим на одну-две лекции и тех, кто непосредственно сталкивается в своей работе с диаспорами. Хотим сделать, насколько это возможно, профессионально ориентированную среду, где студенты не просто сидят в аудиториях и изучают теорию.

Преподавать в совместной магистратуре будут на русском языке. При этом россиянам готовы предложить изучение белорусского. Также все студенты смогут выбрать любой другой язык страны, где проживает значительная белорусская диаспора. Например, Литвы. В итоге, если российский студент захочет заговорить по-белорусски, изучать "мову" он начнет у себя в МГУ, а более глубоко погрузится в языковую среду уже в БГУ. Если же, предположим, студент сделает ставку на литовский, то первый семестр ему предстоит осваивать иностранный язык дистанционно с преподавателем белорусского истфака. Словом, подход к каждому студенту будет индивидуальный.