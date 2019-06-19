Платини ответил на вопросы о чемпионатах мира в России и Катаре

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) француз Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), вышел на свободу. Напомним, что задержание состоялось в рамках расследования обстоятельств выборов Катара страной-хозяйкой чемпионата мира 2022 года.

Допрос Платини продолжался несколько часов. После чего бывший руководитель УЕФА был отпущен на свободу.

"Было неприятно, что меня сразу же взяли под стражу, хотя меня допрашивали в качестве свидетеля, - рассказал Платини агентству AFP. - С учетом большого количества вопросов это продолжалось очень долго. Меня спрашивали про Евро-2016, который прошел во Франции, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, задавали вопросы относительно работы ФИФА и деятельности клуба "ПСЖ". Я был спокоен, потому что не имею отношения ни к каким аферам и вообще не понимаю, какое отношение я имею ко всей этой истории".

Платини с 2007 по 2015 год занимал должность президента УЕФА. Француз собирался баллотироваться на пост главы ФИФА, но его планам помешало расследование международной федерации. По его результатам комитет ФИФА по этике отстранил Платини на восемь лет от любой футбольной деятельности за коррупцию. Позднее обвинения с чиновника были сняты, а срок дисквалификации сокращен до шести лет.