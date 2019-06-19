Малоизвестные страницы Ржевской битвы

Возведение Ржевского мемориала Советскому солдату у деревни Хорошево, что в Тверской области, подхлестнуло общественный интерес к трагическим событиям Великой Отечественной войны, происходившим в 1942-1943 годах близ Ржева. О том, что пришлось пережить Красной армии в те годы, мы попросили рассказать кандидата исторических наук, главного научного сотрудника Тверского государственного объединенного музея Светлану Герасимову. Она вот уже четыре десятилетия изучает архивные материалы, касающиеся тех событий, и выпустила книги " Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова", (2009 г.) и "Я убит подо Ржевом. Трагедия Мончаловского "котла" (2016 г.).

С. Герасимова: Потери подо Ржевом до сих пор не подсчитаны. Фото: Роман Щербенков

Светлана Александровна, как давно вы занимаетесь исследованием боевых действий в районе ржевско-вяземского выступа?

Светлана Герасимова: С конца 1970-х годов.

Свою книгу "Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова" вы начинаете с вопроса: Ржевская битва - это миф или реальность? И ваш ответ приоткрывает некоторые тайны тех страшных и великих событий.

Светлана Герасимова: На мой взгляд, четыре крупные наступательные операции Красной армии: Ржевско-Вяземская, 1-я Ржевско-Сычевская, 2-я Ржевско-Сычевская ("Марс") - в 1942 году и Ржевско-Вяземская - в 1943-м, проводившиеся на стратегически важном участке советско-германского фронта, вполне естественно укладываются в понятие "битва". Важно помнить, что все они проходили на московском направлении. В боях с немцами участвовали силы, как правило, двух фронтов под непосредственным командованием Ставки Верховного Главнокомандования. Цель была одна: нанести поражение войскам группы армий "Центр", находившимся на территории ржевско-вяземского плацдарма и представлявшим реальную опасность для столицы Советского Союза.

Задача была выполнена?

Светлана Герасимова: Задача обезопасить Москву, поставленная в январе 1942 года, была частично достигнута лишь в марте 1943 года. Таким образом, битва, получившая название Ржевская, по "имени" небольшого русского города, продолжалась 15 месяцев. Ее территориальный размах по фронту впечатляет - от 600-700 километров в начале 1942 года до 530 км в марте 1943-го. Другими словами, Ржевская битва была не за один город, был ликвидирован важный немецкий плацдарм. Немцы потом эти события называли "кровавой дорогой" - их дивизии оставили здесь от 50 до 80 процентов личного состава, а командование группы армий "Центр" в конце концов обратилось в Берлин с просьбой вывести их из подо Ржева.

О Ржевском мемориале в 1970-1980-е годы мечтали еще живые тогда участники боев

Тогда объясните, почему эта битва в СССР фактически была предана забвению?

Светлана Герасимова: Действительно, в советское время события в районе ржевско-вяземского выступа освещались частично. Да и в наше время официальная военно-историческая наука показывает военные действия на центральном участке советско-германского фронта с января 1942 по март 1943 года фрагментарно. Упор делается на первую наступательную операцию - Ржевско-Вяземскую. Это можно объяснить тем, что операции советских войск, несмотря на всю свою остроту и большие потери в живой силе, не полностью достигли поставленных целей. Окончательно разгромить войска группы армий "Центр" на ржевско-вяземском плацдарме не удалось, поэтому советское командование считало эти операции неудачными. Да, немцы ушли с выступа сами, вернее, были выведены командованием вермахта. Можно предположить также, что умолчание названных операций объясняется еще и тем, что войсками в этих операциях командовали самые известные полководцы Великой Отечественной - Жуков и Конев. И все же ликвидация вражеского плацдарма практически у стен столицы означала для Москвы безусловное обеспечение ее безопасности.

Называются разные цифры наших потерь.

Светлана Герасимова: Операции сопровождались большими человеческими и материальными жертвами с обеих сторон. Так, безвозвратные и санитарные потери советских войск, а также пропавшие без вести, попавшие в плен в четырех наступательных операциях подо Ржевом превышают общие потери советских войск в Сталинградской битве. Общие потери за семь месяцев позиционных боев до сих пор не подсчитаны.

Это правда, что часть материалов, касающихся освобождения Ржева, до сих пор засекречена?

Светлана Герасимова: Засекреченные материалы касаются не только событий в районе ржевско-вяземского выступа. Когда будут рассекречены? Этот вопрос нужно адресовать к Министерству обороны РФ, все документы являются их собственностью. Говорят о сроке секретности в 75 лет. Этот срок уже истек для документов 1942 года, но огромное количество их остается недоступным для рядового исследователя.

Хотелось бы услышать вашу оценку проекта Ржевского мемориала.

Светлана Герасимова: Только положительная. Более того, о Ржевском мемориале в 1970-1980-е годы мечтали еще живые тогда участники боев на этом плацдарме.

Сбор народных пожертвований продолжается на официальном сайте РВИО.

