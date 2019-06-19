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19.06.2019 17:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Потенциально пригодные для жизни планеты открыты у звезды Тигардена

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Göttingen, Institute for Astrophysics Фото: University of Göttingen, Institute for Astrophysics
Фото: University of Göttingen, Institute for Astrophysics

Международная исследовательская группа обнаружила возле звезды Тигардена две планеты, похожие на Землю и потенциально пригодные для формирования и развития жизни.

Об открытии сообщается на сайте Геттингенского университета. Планеты расположены возле одной из ближайших к нам звезд, расстояние до которой от Земли составляет всего 12,5 световых года.

Фото: NASA/JPL/University of Arizona
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Звезда Тигардена является одной из самых маленьких. Ее масса и радиус примерно в 10 раз меньше солнечных, а температура составляет всего около 2700 градусов по Цельсию.

Несмотря на близость к Земле, открыта она была лишь в 2003 году. Исследовательская группа наблюдала за ней на протяжении последних трех лет. Полученные данные указывают на существование двух планет.

"Они такие же, как внутренние планеты нашей Солнечной системы, - говорит доктор Матиас Цехмейстер из Института астрофизики Геттингенского университета, главный автор исследования. - Они лишь немного больше Земли и расположены в так называемой обитаемой зоне, где вода может присутствовать в жидкой форме".

По мнению астрономов, эти две тела могут оказаться частью большой системы. Одна из планет получила название Teegarden b. Расчеты показали, что  температура на ее поверхности может варьироваться от нуля до 50 градусов по Цельсию.

Расстояние от нее до звезды примерно в 40 раз меньше расстояния от Земли до Солнца. Вторая планета - Teegarden c, - обладает более суровым климатом. Температура на ее поверхности может опускаться до минус 47 градусов по Цельсию.

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