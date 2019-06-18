Разгадку главной тайны Солнца нашли на Луне

Специалисты Центра космических полетов имени Годдарда исследовали образцы лунного грунта и при помощи сложных компьютерных моделей установили, что наше Солнце в первый миллиард лет своего существования вращалось гораздо медленнее, чем многие другие звезды.

Отчет об исследовании представлен на сайте NASA. Анализ лунного грунта показал, что Земля и Луна около 4,5 миллиарда лет назад были сформированы из одинакового материала. Однако натрия и калия в лунном реголите значительно меньше, чем в земной почве. Почему?

В поисках ответа на этот вопрос ученые неожиданно приблизились к разгадке главной тайны Солнца. До сих пор было неизвестно, какой наша звезда была в своей юности и с какой скоростью вращалась.

Оказалось, что история Солнца "похоронена" в коре Луны. Компьютерное моделирование помогло сымитировать влияние солнечной активности на количество натрия и калия, которые либо доставляются на поверхность Луны, либо сбиваются потоком заряженных частиц от Солнца, известных как солнечный ветер.

Кроме того, источником могут быть выбросы корональной массы. Исследователи вычислили математическое соотношение между скоростью вращения звезды и активностью ее вспышек.

Оказалось, что раннее Солнце вращалось медленнее, чем половина молодых звезд. По оценкам ученых, в течение своего первого миллиарда лет Солнцу требовалось не менее 9-10 дней, чтобы совершить один оборот.

Симуляция доказала, что только медленно вращающаяся звезда была способна выбросить необходимое количество заряженных частиц. Его хватило бы для "выбивания" натрия и калия с поверхности Луны до объема, который мы наблюдаем сегодня.

Скорость вращения раннего Солнца частично повлияла и на появление жизни на Земле. Атмосфера нашей планеты на ранней студии была другой. Она представляла собой тонкую оболочку из водорода и гелия, "прилипшую" к поверхности. Вспышки молодого Солнца за 200 миллионов лет сняли этот "туман".

По мере затвердевания земной коры вулканы постепенно создавали новую атмосферу, наполняя воздух углекислым газом, водородом и азотом. В течение следующего миллиарда лет самая ранняя бактериальная жизнь потребляла этот углекислый газ и в обмен выбрасывала метан и кислород в атмосферу.

Если бы ранее Солнце вращалось быстро, то его супервспышки были бы в 10 раз мощнее. Магнитного поля Земли не хватило бы для защиты. Солнце уничтожили бы атмосферу, и Земля не смогла бы удержать жидкую воду.

К счастью, наша звезда вращалась в идеальном темпе для Земли, отмечают исследователи.