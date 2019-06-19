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19.06.2019 17:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во вьетнамской пещере найден "склад" оружия возрастом 9000 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Вьетнамского института археологии и музея Бак Кан обнаружили более сотни древних артефактов в горах на севере страны.

Как сообщает The Vietnam News Agency, открытие было совершено на территории национального парка Бабе. В пещере Пуонг археологи обнаружили около 100 каменных и костяных предметов, указывающих на пребывание там ранних людей.

Фото: Институт археологии РАН
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На месте раскопок также были обнаружены две древние плиты. Археологи предположили, что это гробница. Однако под плитами ни останки, ни ритуальные предметы найдены не были.

Что касается артефактов, то многие из них были изготовлены из камней, добытых из русел ручьев и рек. Они использовались для защиты и охоты, а также для разделки туш животных и обработки других камней и кости.

Участок раскопок, как показало датирование, начал использоваться людьми примерно 9000 лет назад. По словам профессора Трин Нанг Чунга, главы экспедиции, он мог принадлежать цивилизации Хоа Бинь.

В пещере было найдено множество костей свиней, обезьян и оленей, а также раковин устриц, улиток и скорлупа некоторых орехов. Вероятно, это остатки пищи.

Среди артефактов особое внимание привлек камень, предназначение которого установить до сих пор не удалось. Он обработан до правильной прямоугольной формы. В нем вырезаны три круглых отверстия на расстоянии четырех сантиметров друг от друга.

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