В Астраханской области проверят организацию ЕГЭ после скандала с ручками

В Астраханской области профильное министерство проверит организацию единого госэкзамена в учебных заведениях, где выпускники набрали ноль баллов по математике из-за "неправильных" чернил, сообщили в ведомстве.

По словам и.о. министра образования и науки региона Виталия Гутмана, работы школьников, получивших ноль баллов, уже перепроверены в полном объеме. Речь идет о двух учениках, пользовались на экзамене по математике ручками с эффектом стирания вместо допустимых черных гелевых и капиллярных.

Это привело к тому, что в процессе обработки текст был утерян, оценить работы не удалось. Оригиналы работ этих учеников проверили вручную члены комиссии в Астрахани, а затем - эксперты в Рособрнадзоре в Москве. Ребята получили положительные оценки.

Однако, как сказал Виталий Гутман, эти ручки использовались с целью что-то в работе изменить. Минобрнауки области продолжит выяснять, были ли попытки "затирок" и насколько это соответствует положению об итоговой аттестации, а также инструкции о проведении экзамена.