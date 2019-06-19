США готовы обсуждать с Турцией компенсацию за отказ от закупок С-400

Если Турция откажется от закупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 , то США готовы обсуждать с ней компенсацию последствий такого отказа . Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на заявление представительницы администрации США высокого ранга.

По ее словам, Вашингтон готов обсуждать варианты минимизации последствий такого отказа. Также она отметила, что "планируемая закупка Анкарой российской ЗРС С-400 будет иметь тяжелые последствия для отношений США с Турцией. США очень хотят избежать таких шагов". В частности, Америка предупреждает, что если Анкара все же закупит комплексы с-400, это может повлечь применение закона "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA).

Представитель американской администрации также отметила, что в январе Вашингтон сделал Турции "максимально выгодное предложение" о поставке зенитных ракетных комплексов Patriot как альтернативе российским С-400.

Кроме того, по мнению США, ЗРС С-400 - это еще и платформы для сбора разведывательной информации, а значит, намеченные ранее поставки американских истребителей F-35 в Турцию тоже станут невозможны, поскольку С-400 "поставит под угрозу безопасность самолетов и летчиков".

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в конце июня в японской Осаке на саммите G20. Как Трамп отмечал ранее, он не хочет предпринимать никаких шагов в отношении Анкары до этой встречи.