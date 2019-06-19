США готовы обсуждать с Турцией компенсацию за отказ от закупок С-400

Если Турция откажется от закупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, то США готовы обсуждать с ней компенсацию последствий такого отказа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представительницы администрации США высокого ранга.
По ее словам, Вашингтон готов обсуждать варианты минимизации последствий такого отказа. Также она отметила, что "планируемая закупка Анкарой российской ЗРС С-400 будет иметь тяжелые последствия для отношений США с Турцией. США очень хотят избежать таких шагов". В частности, Америка предупреждает, что если Анкара все же закупит комплексы с-400, это может повлечь применение закона "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA).
Представитель американской администрации также отметила, что в январе Вашингтон сделал Турции "максимально выгодное предложение" о поставке зенитных ракетных комплексов Patriot как альтернативе российским С-400.
Кроме того, по мнению США, ЗРС С-400 - это еще и платформы для сбора разведывательной информации, а значит, намеченные ранее поставки американских истребителей F-35 в Турцию тоже станут невозможны, поскольку С-400 "поставит под угрозу безопасность самолетов и летчиков".
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в конце июня в японской Осаке на саммите G20. Как Трамп отмечал ранее, он не хочет предпринимать никаких шагов в отношении Анкары до этой встречи.