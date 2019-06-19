В Минске открылась главная фан-зона Европейских игр

Главная фан-зона II Европейских игр торжественно открылась в центре белорусской столицы. Самая большая площадка для местных спортивных болельщиков и зарубежных гостей расположилась у Дворца спорта, передает ТАСС.

"Около двух лет мы готовились к этому важному и волнующему моменту - II Европейским играм. Это очень важный исторический момент для всей Европы, и, конечно, Беларуси", - отметил, открывая фан-зону, исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг.

Он выразил уверенность в том, что организаторы Игр прекрасно справятся со всеми этапами проведения спортивного форума.

"Все идет по плану, я отмечаю высокий уровень подготовки всех мероприятий", - сказал исполнительный директор Игр.

Музыкальная часть торжественной церемонии открытия главной фан-зоны II Евроигр началась с выступления Президентского оркестра РБ под руководством Виктора Бабарикина. В концерте приняли участие популярные белорусские артисты.

Всего в Минске во время II Европейских игр будет открыто три фан-зоны. Создатели фан-зон обещают насыщенные культурно-развлекательные программы с участием известных артистов, а также фольклорных и танцевальных коллективов.

Кроме Минска, еще семь фан-зон для болельщиков II Европейских игр будет открыто в регионах страны.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, в них примут участие около 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. В дни II Евроигр в Минске ожидают около 30 тысяч зарубежных гостей.