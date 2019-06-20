Путин: Проблема компенсаций по льготной ипотеке решена

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" назвал ошибкой правительства недостаточное выделение средств на финансирование льготной ипотеки для семей с детьми. По его словам, к настоящему времени эта ошибка исправлена.

Глава государства напомнил, что ранее дал поручение обеспечить льготную ипотеку под 6% для семей, в которых родились вторые и последующие дети, однако банки с трудом переходят на новые условия в отношении ранее выданных кредитов.

"Это реальная ошибка правительства России, - заявил Путин. - Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели".

"Еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе эта проблема уже решена - Минфин выделил необходимые ресурсы. В ближайшее время это будет видно на практике", - отметил президент.

Он также напомнил, что льготная ипотека действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Это означает, что по всем таким договорам, заключенным до 30 декабря 2022 года включительно, льготная ставка будет действовать в течение всего срока кредитования.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".