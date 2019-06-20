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20.06.2019 14:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Калужанам, пожаловавшимся Путину на жилищные условия, дадут квартиры

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

Семье калужанки, написавшей на "Прямую линию" Президенту РФ о жилье во временном бараке, предоставят квартиру. Об этом "РГ" сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Калуги Сергей Васильев.

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По словам чиновника, срок расселения этого барака по программе расселения людей из аварийного жилья - декабрь 2022 года. Раньше жилье, соответствующее нормативам, им не дадут, но и без помощи не оставят.

- До момента расселения всем семьям, прописанным в этом бараке, мы готовы предоставить жилье из маневренного фонда. Если согласятся, могут переехать в эти квартиры, - сообщил Васильев.

В бараке в поселке Мирный в пригороде Калуги, построенном в довоенное время, стены с облупленной штукатуркой и "удобства на улице". По документам, в нем проживают несколько семей, реально сейчас осталась только одна - семья из шести человек Надежды Смирновой, написавшей на "прямую линию". Остальные съехали - кто на съемные квартиры, кто к родственникам - и ждут расселения.

Напомним, этот барак семьдесят лет назад был построен, как временное жилье. Дом был признан аварийным в 2014 году. Он подлежит сносу, а людям должно быть предоставлено новое жилье. Почему жильцам сразу после признания здания аварийным не предложили переехать в квартиры маневренного фонда, чиновник не пояснил.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"

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