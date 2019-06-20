Калужанам, пожаловавшимся Путину на жилищные условия, дадут квартиры

Семье калужанки, написавшей на "Прямую линию" Президенту РФ о жилье во временном бараке, предоставят квартиру. Об этом "РГ" сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Калуги Сергей Васильев.

По словам чиновника, срок расселения этого барака по программе расселения людей из аварийного жилья - декабрь 2022 года. Раньше жилье, соответствующее нормативам, им не дадут, но и без помощи не оставят.

- До момента расселения всем семьям, прописанным в этом бараке, мы готовы предоставить жилье из маневренного фонда. Если согласятся, могут переехать в эти квартиры, - сообщил Васильев.

В бараке в поселке Мирный в пригороде Калуги, построенном в довоенное время, стены с облупленной штукатуркой и "удобства на улице". По документам, в нем проживают несколько семей, реально сейчас осталась только одна - семья из шести человек Надежды Смирновой, написавшей на "прямую линию". Остальные съехали - кто на съемные квартиры, кто к родственникам - и ждут расселения.

Напомним, этот барак семьдесят лет назад был построен, как временное жилье. Дом был признан аварийным в 2014 году. Он подлежит сносу, а людям должно быть предоставлено новое жилье. Почему жильцам сразу после признания здания аварийным не предложили переехать в квартиры маневренного фонда, чиновник не пояснил.

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