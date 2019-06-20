Жительница Рославля попросила Путина решить вопрос с нехваткой врачей

Светлана Веклина из смоленского райцентра Рославль обратилась на "Прямую линию с Владимиром Путиным" из-за нехватки специалистов в местной поликлинике.

- Три с половиной месяца назад у меня родился сын. Я в тот момент жила в Москве и получила перечень обследований, которые необходимо пройти малышу в первые месяцы жизни. После переезда в Рославль выяснилось, что части необходимых специалистов в местной поликлинике нет. А приема у тех, кто есть, приходится ждать более двух часов, несмотря на предварительную запись. Можно, конечно поехать на обследование в Смоленск, но это два с половиной часа в одну сторону, - рассказала Светлана.

Заведующая поликлиникой Наталья Мочалова подтвердила, что ей не хватает четырех специалистов. Средняя зарплата врача в учреждении 20-25 тысяч рублей, в частных клиниках Рославля - 77 тысяч. Заведующая считает, что для ликвидации дефицита необходимо закреплять выпускников медицинских вузов за регионами, где они учились.

- В стране не хватает 25 тысяч врачей и более 100 тысяч специалистов среднего звена. Главная проблема здесь - низкая заработная плата. В среднем по России она растет, сейчас немного не дотягивает до 77 тысяч рублей, но это в среднем. Есть регионы с очень низкими зарплатами у медиков, нужно выравнивать, - рассказал глава государства. - Еще одна задача - обеспечить врачей жильем. И это уже задача региональных властей. Мы выделяем на это большие средства, а задача администраций на местах - найти возможности и сделать так, чтобы врачи - особенно на селе, - жили комфортно.

Владимир Путин попросил министра здравоохранения Веронику Скворцову, подключенную к "Прямой линии" по видеосвязи, обратить внимание на озвученные проблемы. Помимо Рославля, на нехватку специалистов пожаловались псковичи, а жительница Челябинской области рассказала о нехватке жилья для молодых специалистов.

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