В Приморье фотоловушка сняла процесс тигриного "селфи"

В Приморье, на территории национального парка "Земля леопарда" на камеру попал момент тигриного "селфи", информирует нацпарк на своей странице в Facebook.

"Для изучения редких кошачьих фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" установлены попарно. Так одной из камер удалось запечатлеть, как тигр изучает фотоловушку на соседнем дереве. Хищник осторожно подобрался к устройству и заглянул в объектив одним глазом, оставив свой "фотопривет" научным сотрудникам "Земли леопарда" и всем нам", - говорится в сообщении.

Кстати

На "Земле леопарда" идет постоянный фотомониторинг - за жизнью обитателей нацпарка в автоматическом режиме следят около 400 камер. Это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире. Площадь, охваченная сетью фотоловушек, достигает 360 тысяч гектаров, что в почти в полтора раза больше площади Москвы.

Камеры, которые срабатывают на движение или тепло, устанавливают с промежутками в три-пять километров на точках мониторинга с разных сторон звериной тропы. Они фиксируют хищников с обоих боков, что важно для их идентификации. Животные не только любят делать "селфи", но и периодически "покушаются" на аппаратуру, выводя ее из строя. За этим были замечены любопытный медведь, тигрята, вытащившие флэш-карту, и даже дятел, продолбивший защитную пластину.