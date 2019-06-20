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20.06.2019 17:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье после обращения жителей на "Прямую линию" проверят все школы

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

После обращения жителей оренбургского села Трудовое на "Прямую линию" с Владимиром Путиным в местной школе будет проведен капитальный ремонт. Кроме того, планируется срочно провести мониторинг всех школ области. Об этом заявил врио губернатора региона Денис Паслер.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Напомним, что в ходе состоявшейся в четверг "Прямой линии" с президентом РФ глава государства озвучил обращение от жителей села Трудовое: люди пожаловались на то, что здание сельской школы не ремонтируют уже 50 лет. Владимир Путин адресовал этот вопрос губернатору области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбуржья, в регионе два села с таким названием: в Ташлинском районе школа отремонтирована недавно, а в Трудовом Соль-Илецкого городского округа построенному полвека назад зданию действительно нужен ремонт.

- Да, там выполнялись какие-то работы - десять лет назад укрепили фундамент, ремонтировали отдельные помещения - но это не может снять проблему. Поэтому поручил администрации округа подготовить проектно-сметную документацию на комплексный капитальный ремонт школы. Средства на это есть, - пояснил Денис Паслер. - Всего в этом году на капитальный ремонт школ из бюджета направим 783,1 миллиона рублей, отремонтируем 24 школы. А в июне проведем мониторинг всех школ в области, чтобы сформировать потребность в ремонте на 2020-2022 годы.

Врио губернатора заверил, что обращения жителей области отрабатываются в приоритетном порядке - ни одно из них не останется без ответа.

Сайт "РГ" провел онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга Президент ПФО Оренбургская область "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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