Республика Тыва с незавидной регулярностью занимает нижние строчки экономических рейтингов российских регионов и даже "заслужила" звание самого бедного субъекта РФ. Однако ситуация меняется. Большие ожидания здесь связывают со строительством железной дороги - Тува остается одним из пяти регионов страны, куда и откуда не ходят поезда. Кроме того, в ближайшее время аэропорт Кызыла может получить статус международного. Транспортная доступность будет стимулировать развитие торговли, промышленности, туризма. Но и сейчас экономика республики, а вместе с ней и уровень жизни растут благодаря инфраструктурным проектам, инициатором которых стало Министерство обороны РФ.

Часть по чести

Когда-то в Туве располагались ракетные части, но в конце 1990-х их расформировали. Поворотным стал 2014 год: сначала в Кызыле открыли Президентское кадетское училище, затем появилась база горного мотострелкового соединения. Это уникальная войсковая часть стала единственной за Уралом, в основе которой лежит горная подготовка. Подобная бригада есть еще только в Южном федеральном округе.

За короткий срок в окрестностях Кызыла была создана инфраструктура: практически в чистом поле построены административные корпуса и казармы в несколько этажей, учебный корпус и огромная современная столовая. А недавно сдан в эксплуатацию парк, где "отдыхают" после изнурительных учений "Тигры" - мощные вездеходы, предназначенные для переброски горных мотострелков. Время от времени в небе раздается монотонный гул вертолетов: в поддержку сухопутным войскам создана авиационная эскадрилья, которая сейчас принимает участие в плановых летних учениях.

Кроме того, здесь, на специально построенном учебном полигоне в районе села Кара-Хаак, проходит последние испытания "Тайфун-К" новой модификации с колесной формулой "4 х 4". Пока машина показывает себя отлично и, вероятно, уже скоро поступит в серийное производство. Оттачивают свои навыки на полигоне и расчеты самоходных орудий "Нона-СВК". В этом году в часть поступит еще девять единиц техники, после чего она будет укомплектована современными образцами вооружения на сто процентов.

Служить бы рад

Но для самой республики гораздо важнее, что размещение крупной армейской части повлекло за собой строительство военного городка и создание сотен рабочих мест для местных жителей, которые могут трудиться на возведении объектов или, например, в мастерских парка военной техники. Требуются и разнорабочие, и персонал для административно-хозяйственной части, и даже коневоды: в составе бригады создана вьючно-транспортная рота - в горах лошади способны доставить боеприпасы и минометы туда, куда даже "Тигры" не пройдут.

- Бригада полностью состоит из контрактников, причем шестьдесят процентов личного состава заключили уже вторые-третьи контракты. Набор ведется преимущественно из жителей Республики Тыва, - подчеркивает командир горной мотострелковой бригады полковник Рамиль Ибатуллин. - Сейчас в военном городке N 8 строят жилые дома для семейных офицеров и военнослужащих: четыре на восемьдесят квартир и один на девяносто. Кроме того, возводится пять коттеджей для руководящего состава бригады.

Здесь же построен детский сад, который скоро откроет свои двери, - в самом Кызыле устройство ребенка в дошкольное учреждение давно стало большой проблемой. В следующем году начнется строительство школы.

Кызыльские подростки порой вынуждены учиться в три смены, а школа для детей военнослужащих серьезно разгрузит классы городских образовательных учреждений.

Неудивительно, что попасть на службу в армейскую часть N 55115 хотят очень многие. В том числе женщины, которые работают здесь в основном в качестве медицинского персонала.

- Наверное, главную роль играет социальный пакет, - отмечает Рамиль Ибатуллин. - Во-первых, достаточно высокая заработная плата с северной надбавкой: сержант, с учетом сдачи нормативов физподготовки на высшем уровне, может получать до девяносто трех тысяч рублей. В среднем зарплата сержантов - шестьдесят-семьдесят тысяч, у рядового состава - сорок пять тысяч рублей. Во-вторых, здесь год службы идет за полтора, а отпуск - на десять суток больше, чем во многих других регионах России.

Мост сдал

Но влияние армейской части на социальное развитие тувинской столицы и окрестных сел отнюдь не ограничивается созданием рабочих мест. В октябре прошлого года неподалеку от Кызыла сдан в эксплуатацию мост через Большой Енисей, от первой опоры до последнего болта построенный военными. Как отмечает председатель администрации Кызылского кожууна (района) Артыш Сат, армии он был необходим для того, чтобы соединить кратчайшим путем воинскую часть и тренировочный полигон. Однако новая переправа сыграла огромную роль и в жизни гражданского населения.

- Раньше два крупных села - Кара-Хаак и Черби - были, по сути, отрезаны от большой земли. Люди переправлялись только на пароме, - вспоминает глава кожууна. - Среди прочего появление моста позволило заметно снизить цены на продовольственные товары в этих селах, так как существенно упала стоимость транспортировки. У бригад скорой помощи и экстренных служб появилась возможность максимально быстро приезжать по вызову. Прежде, особенно весной и осенью, добраться до этих мест было практически невозможно.

Уже спустя полгода после строительства моста численность населения в Кара-Хааке и Черби пошла в рост - сюда охотно переселяются жители Кызыла. Удивляться, опять же, не приходится: по словам местных жителей, однокомнатная квартира в республиканской столице стоит около 1,7 миллиона рублей - и это еще хрущевка, где случаются серьезные перебои с горячей водой. Столь высокие цены на жилье объясняются просто: строительство в городе практически не ведется.

Зато активно застраивается относительно новый микрорайон из частных домов на правом берегу Енисея. Еще пару лет назад участок в двенадцать соток здесь можно было купить примерно за 250 тысяч рублей, а сейчас стоимость доходит до полумиллиона. Местами строительство домов и коттеджей кипит вовсю, но большая часть территории уже заселена. Жители обеспечены чистой водой и электричеством, что также можно записать в актив воинской части.

- Мы взаимодействуем с ее руководством по самым разным вопросам, она действительно много значит для города, - утверждает мэр Кызыла Карим Сагаан-оол. - Это и поступление налогов в казну, и развитие инфраструктуры. К примеру, специально для военной базы была построена большая электрическая подстанция, ее возможности в несколько раз превышают потребности части. Некоторые микрорайоны города по согласованию были подключены к этой подстанции. Появилась возможность разгрузить уже существующие мощности для снабжения правого берега Кызыла и перспективного развития этой территории.

Будущая элита

В свою очередь местные власти стараются идти навстречу военным. Сейчас, по словам главы тувинской столицы, решается вопрос транспортной доступности правого берега, в том числе воинской части. Ведь сюда едут рабочие со всего города, и общественный транс-порт будет очень кстати. Кроме того, пока в военном городке не появится своя школа, администрация Кызыла берет на себя устройство детей в муниципальные учебные заведения. Помогали и с детскими садами, но теперь такая необходимость отпала.

Путевкой в жизнь для сотен юных тувинцев стало Президентское кадетское училище в Кызыле - еще один важнейший объект минобороны. Первый набор состоял из 65 ребят. Сейчас кадетов более трех сотен, и из них почти шестьдесят девочек. И это не предел - набор будут расширять, ведь желающих хоть отбавляй: конкурс - не меньше десяти человек на место.

- Наши воспитанники получают более высокий уровень образования, чем в обычной средней школе региона, - утверждает заместитель начальника училища по инновационно-образовательным технологиям Денис Постнов. - У них закладывается желание посвятить свою жизнь вооруженным силам или государственной службе. Все ребята изучают два иностранных языка. Основной, конечно, английский, но позже они выбирают один из восточных языков: китайский, японский, арабский или монгольский. Понятно, что при приеме на службу в вооруженные силы, да и не только, знание таких языков станет очень серьезным преимуществом.

В учебной программе до двадцати процентов времени уделяется дисциплинам, так или иначе связанным с военным делом. Например, сейчас мальчишки тренируются на базе горной подготовки в Ергаках - красивейшем природном парке Красноярского края, а часть из них проходит практику в Новосибирском высшем военном командном училище. Тем временем девочки-десятиклассницы занимаются в военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, а восьмиклассницы отправились в московский Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ.

Понятно, что для большинства ребят побывать в столице еще несколько лет назад было призрачной мечтой: многие кадеты - из многодетных и малообеспеченных семей. Они живут в интернате на полном гособеспечении, некоторые остаются здесь на каникулы. На выпускников кадетского училища в Туве возлагают большие надежды и связывают с ними дальнейшее развитие региона.

Кстати

Бойцы горной мотострелковой бригады участвуют в тушении лесных пожаров. С их помощью в Туве создана милитаризованная линия длинной в один километр, благодаря чему огню не дали распространиться на более обширную территорию. За две недели июня этого года с вертолетов было сброшено 25 тонн воды.