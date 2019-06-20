СК начал проверку после жалобы омича президенту на мусорную реформу

Следственный комитет начал проверку после жалобы омича во время "Прямой линии" с президентом РФ на проблему вызова мусора в микрорайоне Старый Кировск.

Житель Омска Роман Дмитриев рассказал Владимиру Путину о необоснованном завышении тарифа по вывозу бытовых отходов из частного сектора и поинтересовался, почему в Омске реформа проводится только на бумаге.

- Следователи тщательно проверят изложенные в видеообращении к президенту РФ сведения по вывозу бытовых отходов и оплате этой услуги. Будет дана правовая оценка действиям организации-оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории города, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Дмитриев сообщил, что раньше за вывоз мусора жители частных домов платили 90 рублей 27 копеек. В апреле в квитанции об оплате коммунальных услуг по вывозу твердых бытовых отходов была указана сумма в 133 рубля, а в квитанции за июнь она выросла уже 266 рублей. При этом сам мусор не вывозится.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"