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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уголовное дело бывшего врио мэра Махачкалы передано в суд

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра, которое расследуется по статье "Превышение должностных полномочий", сообщили "РГ" в надзорном ведомстве.

Абусупьян Гасанов временно исполнял обязанности главы Махачкалы с января по ноябрь 2018 года. По версии следствия, Гасанов дал незаконное указание начальнику муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы" обеспечить победу в аукционе по ремонту автодорог для одной из коммерческих компаний.

Такой контракт в итоге был заключен. Как полагают следователи, его стоимость на 34 миллиона рублей превысила цену, предложенную другим участником аукциона.

"В рамках расследования уголовного дела правоохранительными органами обеспечено полное возмещение ущерба, причиненного преступлением. Также в целях обеспечения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 16 миллионов рублей", - сообщили "РГ" в прокуратуре.

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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Абусупьян Гасанов был назначен временно исполняющим обязанности мэра посте ареста его предшественника - Мусы Мусаева. Тот приговорен к четырем годам тюрьмы за превышение должностных полномочий.

Еще один градоначальник - Саид Амиров, возглавлявший город с 1998 по 2013 год, приговорен к пожизненному заключению по обвинению в терроризме.

Расследуется уголовное дело в отношении в отношении еще одного бывшего мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова. Он возглавлял город с апреля 2014 по июнь 2015 года.

Обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении более двухсот миллионов рублей ему предъявлено по времени пребывания на посту директора территориального ФОМС, который он возглавил после ухода с должности мэра.

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