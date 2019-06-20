Петербургское "пианино для каждого" пропало

"Пианино для каждого", установленное активистами возле сквера на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, исчезло.

Как сообщили авторы проекта "Пианино на Большом", им пока не удалось найти людей, которые его увезли. Но молодые люди продолжают поиски инструмента.

"Покуда пианино не будет возвращено, мы не остановимся", - заверяют музыканты-активисты и надеются, что раскрыть тайну похищения инструмента поможет общественный резонанс.

Напомним, "пианино для каждого" на Большом проспекте Петроградской стороны появилось в мае этого года. На нем может играть любой желающий - от детишек до профессиональных музыкантов. Последние устраивают здесь музыкальные и танцевальные вечера. Чтобы не мешать местным жителям, установлены часы работы пианино - с 11.00 до 21.00.

Но у музицирования под открытым небом нашлись противники. Полторы недели назад неизвестные залили пианино цементом, а сейчас - и вовсе похитили.