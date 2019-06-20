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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербургское "пианино для каждого" пропало

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Пианино для каждого", установленное активистами возле сквера на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, исчезло.

Фото: iStock
Стало известно, кто установил в Петербурге "общественное пианино"

Как сообщили авторы проекта "Пианино на Большом", им пока не удалось найти людей, которые его увезли. Но молодые люди продолжают поиски инструмента.

"Покуда пианино не будет возвращено, мы не остановимся", - заверяют музыканты-активисты и надеются, что раскрыть тайну похищения инструмента поможет общественный резонанс.

Напомним, "пианино для каждого" на Большом проспекте Петроградской стороны появилось в мае этого года. На нем может играть любой желающий - от детишек до профессиональных музыкантов. Последние устраивают здесь музыкальные и танцевальные вечера. Чтобы не мешать местным жителям, установлены часы работы пианино - с 11.00 до 21.00.

Но у музицирования под открытым небом нашлись противники. Полторы недели назад неизвестные залили пианино цементом, а сейчас - и вовсе похитили.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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