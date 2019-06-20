К запуску поездов по Крымскому мосту построят досмотровый комплекс

Не позднее декабря нынешнего года, когда запланировано начало железнодорожного движения по Крымскому мосту, будет построен инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) для составов, пересекающих Керченский пролив по мосту. Об этом РИА Новости сообщил советник гендиректора холдинга "Росэлектроника" (входит в корпорацию "Ростех") Константин Фурсиков.

По его словам, подрядная организация готова приступить к монтажу оборудования, как только будет завершен монтаж рельсов на самом мосту, а также подъездных путей к нему, и заказчик сообщит о строительной готовности объекта. "Росэлектроника" как организация-исполнитель скомплектует ИДК технологическим оборудованием.

- Если строительную готовность предоставят раньше, мы готовы к старту работ, так как оборудование у нас уже подготовлено, и его часть уже доставлена на объект, - сказал Константин Фурсиков.

Согласно плану, ИДК должен быть сдан в декабре, когда начнется железнодорожное сообщение по мосту. Ранее сообщалось, что поезда пойдут по мосту через пролив 9-10 декабря. Старт продаж билетов намечен за 45 суток от обозначенной даты и начнется в октябре.

В середине июня строители соединили первую из двух 19-километровых веток железнодорожного пути на Крымском мосту. Сейчас продолжаются монтажные работы на второй ветке, параллельно идет обустройство инфраструктуры подъездных путей.