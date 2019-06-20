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20.06.2019 16:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин ответил на вопрос, могут ли девушки летать на истребителях

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Глава государства заявил об отсутствии ограничений в армии для женщин. Об этом Владимир Путин сказал во время "Прямой линии", отвечая на вопрос курсанток Краснодарского высшего военного училища летчиков имени Серова.

Фото: vesti.ru
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"Смогут ли девушки осваивать другие виды авиации, кроме военно-транспортной? К примеру, истребительную или штурмовую", - поинтересовалась курсантка Алла Самкова.

- Я думаю, ваша прекрасная коса поместится в шлемофон. Других препятствий тому, чтобы вы служили в других частях, я не вижу, - ответил президент. - Но прошу вас все же подумать: в штурмовой авиации нагрузки невероятные. Хотя ограничений я здесь не вижу. Ничего недоступного для женщин в армии нет.

Еще одна курсантка этого училища спросила, какой у президента общий налет за год.

- Мне трудно вспомнить точно, какой налет, но с 2012 года в общей сложности провел в воздухе несколько месяцев, - сказал Путин.

А на вопрос, может ли девушка попасть в его экипаж, уточнил, что ТК "Россия" не входит в состав вооруженных сил.

Как уже сообщалось, в сентябре 2017 года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова впервые в истории России на курс зачислили 16 девушек. Они станут пилотами военно-транспортной авиации.

А недавно курсантки совершили первые самостоятельные прыжки с парашютом с высоты 800 метров на учебном аэродроме. Подготовка к занятию длилась два месяца - в учебной программе на эти цели отводится 24 часа. Для летчика прыжки являются обязательными для допуска к будущим полетам, поэтому ежегодно курсанты выполняют не менее двух прыжков.

Власть Безопасность Армия Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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