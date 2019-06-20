В Испании найден древний саркофаг, который боятся вскрыть

Испанские археологи при проведении изыскательских работ на месте реставрации здания в Гранаде неожиданно обнаружили свинцовый римский саркофаг возрастом 1800-1900 лет.

Как передает El Pais, археологи были крайне удивлены, обнаружив такой римский гроб во время реставрационных работ в Андалусии. Захоронение находилось под зданием в Гранаде, которое готовят к реставрации.

Свинцовый саркофаг весит около 350 кг. Его обнаружили на глубине 2,5 метра под плитой. Для Анхеля Родригеса, ведущего археолога, поначалу открытие не было большой неожиданностью. Под плитой ожидали найти захоронение христиан или эмирата династии Насрид.

Однако это оказалась римская могила. Предварительно гроб датирован II-III веками нашей эры. В тот период времени свинцовые саркофаги еще не были широко распространены. Кроме того, для Андалусии они были очень дорогими и труднодоступными.

Промышленность в то время существовала только в Кордобе, в 200 километрах от Гранады. Только в Кордобе изготавливали свинцовые саркофаги. Это говорит о том, что могила была устроена очень богатой семьей.

Что касается самого гроба, то он имеет классические размеры: 1,97 метра в длину и 40 сантиметров в высоту. Он немного шире в голове (56 сантиметров), чем в ногах (36 сантиметров).

При первом осмотре не было найдено никаких надписей на поверхности саркофага. Однако он покрыт слоем глины и песка, который еще предстоит аккуратно удалить. Ученые пока опасаются вскрывать саркофаг. Сейчас он находится в археологическом музее.

Для вскрытия будет создана межведомственная команда антропологов, археологов и реставраторов. В саркофаге могут оказаться хорошо сохранившиеся, это характерно для свинцовых гробов, останки и остатки ритуальных предметов.

"Предметы внутри него вряд ли будут ценными с материальной точки зрения, поскольку настоящие драгоценности оставляли для живых", - считает Родригес.