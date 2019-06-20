Собор в Киеве не признал постановление о ликвидации УПЦ КП

На поместном соборе в Киеве, который был проведен под председательством Филарета, раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) не признали "неправомерной отмену УПЦ КП" и решила оставить в своей собственности все имущество (включая храмы, монастыри, учебные заведения) и банковские счета.

В проекте постановления после проведения собора говорится о том, что собор УПЦ КП отменяет постановление архиерейского собора от 15 декабря 2018 года, передает телеканал 112.

"Это был не Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриархата Варфоломей", - сказано в документе.

В постановлении утверждается, что УПЦ КП зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование. Главой религиозной структуры, согласно документу, продолжает быть патриарх Филарет пожизненно.

Кроме того, там сказано, что все монастыри города Киева: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Николаевской Богуславский, как и все приходы Киева принадлежат управлению Киевской патриархии.