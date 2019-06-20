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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Болгарии отыскали предполагаемую святыню Римской Фракии

Текст: Денис Передельский
Фото: Radio Plovdiv Фото: Radio Plovdiv
Фото: Radio Plovdiv

Болгарские археологи при раскопках в Пловдиве обнаружили ранее неизвестное древнее поселение, которое, предположительно, могло быть местом поклонения богам.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, обнаруженное поселение могло быть деревней, большим домом или даже святыней, расположенной прямо за пределами Филиппополя - главного города Римской Фракии. Сейчас на его месте расположен город Пловдив.

Фото: YouTube
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Объект был обнаружен археологами. Они обследовали участок, отведенный под строительство железнодорожного узла. Предполагаемое поселение или остатки священного здания находится рядом с холмом Лаута.

В ходе раскопок был найден археологический материал из различных исторических периодов. Самые древние находки относятся раннему железному веку, а самые поздние - к периоду Османской империи. По мнению ученых, расцвета это необычное местечко достигло во времена Римской Фракии.

"Недалеко от холма Лаута лежит плодородная земля, которая всегда культивировалась, поэтому археологические остатки разного возраста оказались перемешаны в верхних слоях почвы, - говорит профессор Милена Райчева из Национального института и Музея археологии в Софии. - Мы обнаружили останки времен фракийцев, то есть раннего и позднего железного века".

Также найдено несколько стен, которые датируются римским или поздним античным периодом. В период античности Пловдив был известен как Филиппополь. Свое название он получил в честь царя Филиппа II Македонского.

После завоевания древней Фракии римлянами в I веке нашей эры, этот город также называли Тримонтием из-за трех холмов, на которых он располагался.

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