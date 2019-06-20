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20.06.2019 18:08
Рубрика: Культура

Расшифрован трактат о технике, дающей сверхъестественные способности

Текст: Денис Передельский
Фото: Hulton Archive/Getty Images Фото: Hulton Archive/Getty Images
Фото: Hulton Archive/Getty Images

Переводчик Эрик Шахан сумел расшифровать самурайский трактат XVII века, который раскрывает секреты боя на мечах и овладения техникой, дающей сверхъестественные способности.

Как сообщает Live Science, трактат под названием "Двенадцать правил меча" был записан учениками самурая Ито Итосаи. Он родился около 1560 года. Считается, что этот человек владел техникой, дающей сверхъестественные способности.

Фото: Институт археологии РАН
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В Японии он выиграл 33 поединка на мечах. Никто не знает точной даты его смерти. Но некоторые исторические источники предполагают, что Итосаи дожил до 90 лет. Кстати, сам он никогда не записывал свои заповеди, а передавал их устно ученикам из школы единоборств.

Согласно переводу Эрика Шахана в тексте описываются "правила избиения противника", а также приведены две магические молитвы для "усиления духа и ума самурая". Кстати, Шахан не только переводчик. Он обладает черным поясом боевого искусства кобудо.

Сообщается, что обе магические молитвы трудны для понимания. Одна из них, например, гласит, что самурай должен нарисовать на своих ладонях несколько символов из санскрита, включая символы демонов Они.

Затем самурай должен сложить ладони, произнести молитву, перевернуть ладони один раз, громко произнести "Ун!", хлопнуть в ладони и потереть их друг о друга.

Одно из правил называется "глаза сердца". В переводе Шахана оно звучит так: "вы не должны смотреть на своего противника глазами, но смотрите на него своим духом... Если вы смотрите глазами, вы можете отвлечься, однако глядя своим умом, вы остаетесь сосредоточенным".

"Жители Японии XVII века глядя на самураев, владевших "глазом сердца", возможно, были ошеломлены, - говорит Шахан. - В то время наблюдателю могло показаться, что тот, кто освоил эту технику, обладает сверхъестественными способностями".

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