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20.06.2019 15:40
Рубрика: Культура

Трансляции XVI Международного конкурса им. Чайковского посмотрели 3 миллиона человек

За три дня события XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского на medici.tv собрали около 3 миллионов просмотров, что вдвое выше результатов первых дней Конкурса 2015 года.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Овчинников: уровень пианистов на конкурсе Чайковского очень высокий

Согласно статистике, за событиями XVI Конкурса следят зрители 142 стран и 5537 городов, при этом наибольший интерес конкурсные состязания вызвали у зрителей России, США и Японии.

Среди специальностей безусловным лидером является "фортепиано" - за два дня (18 и 19 июня) прослушивания пианистов были просмотрены 1 192 671 раз.

Официальные социальные сети #TCH16 также получили успешный старт - за первые дни Конкурса их аудитория составила 900 000 человек и 383 000 просмотров трансляции.

Напомним, что прослушивания по специальностям "фортепиано", "скрипка", "виолончель" и "сольное пение", начались 18 июня. Сегодня по инструментальным номинациям будут известны итоги первого тура. 19 июня в соревнование впервые вступили музыканты по специальности "деревянные духовые инструменты". 21 июня по этой специальности, а также в "сольном пении" объявят результаты первого тура. Прослушивания в номинации "медные духовые инструменты" начнутся 22 июня.

Справка

Все события Конкурса Чайковского можно смотреть на канале medici.tv. Выступления, закулисные репортажи, архивные кадры и другие эксклюзивные видео круглосуточно доступны на tch16.medici.tv

Культура Музыка Классика Конкурс имени П.И. Чайковского-2019
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