Иран опроверг сообщение о послании Трампа после инцидента с беспилотником

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави в интервью телерадиокорпорации IRIB опроверг информацию об отправке США послания президента Дональда Трампа к Тегерану после инцидента с американским беспилотником.

"США никакого послания через Оман не отправляли", - заявил Хосрави.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники распространило информацию, согласно которой Тегеран в ночь на пятницу получил предупреждение от властей США о планируемом американском ударе по Ирану. Как утверждало агентство, президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с Вашингтоном. В ответ Иранское руководство якобы предупредило американцев о риске международных последствий удара по стране.

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже это подтвердило Центральное командование вооруженных сил США. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Впрочем, позже американский лидер заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что это решение было случайным.