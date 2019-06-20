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20.06.2019 22:32
Рубрика: В мире

В Пентагоне подтвердили уничтожение Ираном беспилотника США

Текст: Александр Ленин

В Пентагоне не стали отрицать, что беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4 был сбит иранскими военными.

Вместе с тем представители американского оборонного ведомства настаивают, что дрон в момент атаки на него находился в международном воздушном пространстве в 34 километрах от территории исламской республики. Очевидно, что инцидент может еще больше обострить ситуацию в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Фото: Eric BARADAT / AFP
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"Летательный аппарат находился над Ормузским проливом и упал в международных водах. В момент перехвата RQ-4 находился на большой высоте примерно в 34 км от какой-либо ближайшей точки на иранском побережье", - заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла, которого цитирует издание The New York Times.

Иранская сторона настаивает на том, что беспилотник был сбит над территориальными водами страны. "Мы извлекли часть обломков беспилотника в иранских территориальных водах, где он и был сбит", - написал министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter. По его словам, дрон вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана.

Президент США Дональд Трамп до этого назвал действия Ирана "большой ошибкой". В ответ на вопрос о возможном ударе по ИРИ он уклончиво сказал: "Скоро увидите".

Американско-иранские отношения переживают серьезный кризис. Некоторые эксперты не исключают, что ситуация может перерасти в горячую фазу. Очередной виток напряжения между США и ИРИ произошел после инцидента в Оманском заливе, где было совершено нападение на два нефтяных танкера. Белый дом обвинил в случившемся иранские власти.

Некоторое время спустя госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в Белом доме изучают различные варианты действий в отношении Тегерана, в том числе прорабатывают и военный сценарий.

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