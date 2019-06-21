Косачев назвал адекватным решение о приостановке авиасообщения с Грузией

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поддержал решение президента РФ Владимира Путина о приостановке авиасообщения с Грузией.

"Полностью поддерживаю решения президента, они адекватны сложившейся ситуации, когда вышедшие из-под контроля властей грузинские радикалы создают реальные угрозы для здоровья и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся в этой стране", - заявил он ТАСС.

Сенатор также отметил, что "обязанность грузинских властей - во взаимодействии с российской стороной принять исчерпывающие меры по обеспечению такой безопасности".

Вечером в пятницу Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", в котором авиакомпаниям временно было запрещено "осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии".

Решение принято в связи с массовыми протестами в Тбилиси против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.