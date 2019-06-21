Лукашенко призвал улучшать отношения с Великобританией

Отношения между Минском и Лондоном, по мнению белорусского лидера, желают быть намного лучшими, "чем тот уровень, на котором они находятся" в настоящее время. Свою позицию на дальнейшее партнерство с Великобританией Александр Лукашенко изложил 21 июня на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Британии Джорджем Холлингбери, передает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил о недавнем визите в британскую столицу делегации во главе с премьер-министром РБ Сергеем Румасом, которая провела несколько результативных встреч. На них, кстати, обсуждалось развитие двусторонних отношений в торгово-экономической сфере. Лукашенко выразил благодарность правительству Великобритании, которое "очень много сделало для того, чтобы эти мероприятия были успешными".

Во время двусторонней встречи глава Беларуси затронул и некоторые аспекты международной повестки дня. Он, в частности, дал понять, что отрицательно относится к выходу Англии из ЕС. Однако, по его мнению, в этом решении можно обнаружить и ряд положительных моментов. "Прежде всего, вы становитесь независимыми от почти трех десятков голосов Европейского союза, - пояснил президент свою точку зрения. - Для нас это выгодно тем, что мы можем более свободно и оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью".

Источники в администрации белорусского президента констатируют, что последние несколько лет Англия занимает третье место по экспорту белорусских товаров. В прошлом году товарооборот между странами достиг $3,4 млрд, а объем прямых инвестиций с Туманного Альбиона составил $2,7 млрд.

Основу белорусского экспорта формируют поставки нефтепродуктов, продуктов перегонки каменноугольной смолы, необработанного свинца, жидкокристаллических устройств и лазеров, алюминиевых металлоконструкций. Великобритания, в свою очередь, поставляет поршневые двигатели внутреннего сгорания, легковые автомобили, лекарства, запчасти для автомобилей и тракторов, турбореактивные двигатели, ортопедические приспособления, электрические трансформаторы, дорожную и строительную технику, мороженую рыбу. Кроме того, в РБ создано 211 организаций с британским капиталом.

Джордж Холлингбери в ответном слове поблагодарил за возможность личной встречи с главой белорусского государства. "Вы совершенно справедливо отметили, что Великобритания имеет большой интерес к Беларуси. Несмотря на то, что наша встреча ограничена по времени, тем не менее, у меня запланировано большое количество переговоров с представителями белорусского правительства", - отметил министр.

По его словам, уже состоялся продуктивный диалог с заместителем министра иностранных дел, во время которого было обсуждено развитие дальнейшего сотрудничества по вопросам импорта и экспорта. А накануне британский министр посетил Парк высоких технологий.

21 июня британский гость примет участие и в церемонии открытия II Европейских играх. В команду Великобритании, информируют местные источники, входят 101 спортсмен, которые будут претендовать на медали в спортивной акробатике, бадминтоне, боксе, художественной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике, прыжках на батуте, стрельбе из лука.

Кстати, по итогам I Европейских игр в столице Азербайджана британская команда заняла третье место в общем командном зачете.