К 2023 году Сокольническая линия метро придет в деревню Потапово

Принято решение о продлении Сокольнической линии метро на юг от станции "Коммунарка" до деревни Потапово. Новый участок линии построят к 2023 году. Об этом сообщает портал комплекса градостроительной политики и строительства.

Новый участок Сокольнической линии свяжет открытую станцию "Коммунарка" и деревню Потапово, где планируется построить одноименную станцию метро "Потапово". Сейчас ведется работа по утверждению проекта планировки территории.

"Весь объем строительных работ планируем завершить до конца 2022 года", - приводит слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина пресс-служба портала. Также, по словам Хуснулина, станция "Потапово" будет наземной и разместится в створе дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе у пересечения с ул. Александры Монаховой. При этом длина нового участка с одной станцией составит 2,6 км. А с учетом перегонов до нового депо "Столбово" - 4,4 км. Депо будет обслуживать весь южный радиус Сокольнической ветки.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".