Сотрудники полиции прибыли к дому Алибасова

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Первый патруль вызвала диетолог Марият Мухина, второй вызвал сам Бари Алибасов, обвинив Мухину в шарлатанстве.

Мухина в свою очередь заявила, что не выдавала себя за лечащего врача Бари Алибасова, с которым она знакома уже десять лет. Медик добавила, что озабочена тем, что продюсера рано выписали, передает РИА Новости.

По словам диетолога, предписанное Алибасову лечение в полной мере не проводится. Ее к пациенту не пустили, в связи с этим женщина вызвала полицию.

Как рассказал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин, его клиент также вызвал полицию, которой сообщил, что его никто не удерживает и попросил не беспокоить его соседей.

Горжанкин добавил, что в квартире Алибасова произошел конфликт. У продюсера взяли анализы на наличие в организме следов употребления психотропных веществ. Результаты в скором времени будут обнародованы.

Ранее продюсер заявил, что лишает своего сына, Бари Алибасова-младшего, наследства. Причиной такого решения стало предположительное желание сына заработать на печальном инциденте.