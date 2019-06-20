"Отдам животным в приюты": Бари Алибасов лишил сына наследства

Известный продюсер Бари Алибасов, попавший недавно в больницу с сильным отравлением средством для очистки труб, вопреки мрачным прогнозам, пошёл на поправку и проводит время с успевшим прославиться котом Чучей.

Он уже успел дать первое интервью, а теперь вновь привлёк к себе внимание общественности заявлением о том, что лишает своего сына, Бари Алибасова-младшего, наследства.

Сообщается, что причиной такого решения стало предположительное желание сына заработать на печальном инциденте.

"Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты", - приводит KP.RU слова Алибасова-старшего, накануне выписанного из больницы.

Ранее сообщалось, что сестра Алибасова обвинила семью его супруги в намеренном отравлении продюсера.