Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления. Он рассказал о том, что пережил во время искусственной комы, все еще находясь под воздействием седативных препаратов.

"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", - признался пациент. Отрывок интервью прозвучал в программе "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". Запись состоялась в квартире продюсера. Зрителям продемонстрировали только часть отснятого материала.

Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что продюсер, отравившийся средством для прочистки труб, чувствует себя лучше и уже обсуждает рабочие вопросы.

Тем временем сестра продюсера обвинила в его отравлении семью Лидии Федосеевой-Шукшиной, супруги Алибасова. Сказано это было в эфире передачи Первого канала "Пусть говорят". Между тем Федосеева-Шукшина намерена подать в суд на производителя химичесого средства.