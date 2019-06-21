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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа возможная причина крушения вертолета Ми-2 на Кубани

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 на Кубани, в результате чего погиб пилот винтокрылой машины, могла быть ошибка летчика во время управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя компании "Мирагро" Дмитрия Михайлова, на полях которой пострадавший вертолет вел химическую обработку посевов.

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"Полеты проходили начиная с 05.00 утра, - сообщил информагентству Дмитрий Михайлов. - Примерно в 08:10-08:15 вертолет приземлялся для дозаправки топливом и химическими препаратами. Вопрос не в техническом состоянии вертолета. При посадке произошло ЧП, предположительно ошибка пилотирования".

По словам Дмитрия Михайлова, вертолет принадлежит "индивидуальному предпринимателю, с которым компания работает уже около двух лет". До происшествия пострадавший Ми-2 "был исправен" и "успел совершить несколько вылетов".

Также, по словам руководителя компании "Мирагро", на фирме, проводившей обработку посевов с воздуха, работают "опытные пилоты, бывшие из гражданской авиации, и заслуженные военные летчики". "Никаких нареканий по работе у нас с ними никогда не было", - уточнил собеседник.

Как ранее уже сообщалось, в Лабинском районе Краснодарского края вертолет Ми-2, который обрабатывал сельскохозяйственные поля, совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской. В результате происшествия пилот погиб. Позже в интернете появилось видео с места происшествия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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