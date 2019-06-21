Президент Чехии предложил Украине смириться с возвращением Крыма в РФ

Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и западные страны смириться с воссоединением Крыма с Россией. Это, по его мнению, является "состоявшимся делом".

Он также предложил отменить антироссийские санкции, так как они не возымели никакого влияния.

Ранее ЕС принял решение продлить еще на год действие антироссийских санкций. Между тем Милош отметил телеканалу Barrandov, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы поменялись.

Рестрикции распространяются на импорт в Евросоюз продукции, произведенной в Крыму и Севастополе, а также экспорт европейских товаров и технологий на указанные территории. Кроме того, ограничению подлежат европейские инвестиции в Крым и Севастополь. Также европейские суда не могут заходить в порты Крыма и Севастополя.

С момента западных санкций Россия недополучила 50 миллиардов долларов, при этом Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе "Прямой линии", когда его спросили про то, что будет, если Россия вдруг выполнит все требования Запада. По словам президента РФ, потери от санкций "отражаются на рабочих местах в этих странах, в том числе и ЕС". "Они теряют наш рынок", - подчеркнул глава государства.