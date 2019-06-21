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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Президент Чехии предложил Украине смириться с возвращением Крыма в РФ

Президент Чешской Республики Милош Земан. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Президент Чешской Республики Милош Земан. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Президент Чешской Республики Милош Земан. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и западные страны смириться с воссоединением Крыма с Россией. Это, по его мнению, является "состоявшимся делом".

Он также предложил отменить антироссийские санкции, так как они не возымели никакого влияния.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ранее ЕС принял решение продлить еще на год действие антироссийских санкций. Между тем Милош отметил телеканалу Barrandov, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы поменялись.

Рестрикции распространяются на импорт в Евросоюз продукции, произведенной в Крыму и Севастополе, а также экспорт европейских товаров и технологий на указанные территории. Кроме того, ограничению подлежат европейские инвестиции в Крым и Севастополь. Также европейские суда не могут заходить в порты Крыма и Севастополя.

С момента западных санкций Россия недополучила 50 миллиардов долларов, при этом Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе "Прямой линии", когда его спросили про то, что будет, если Россия вдруг выполнит все требования Запада. По словам президента РФ, потери от санкций "отражаются на рабочих местах в этих странах, в том числе и ЕС". "Они теряют наш рынок", - подчеркнул глава государства.

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