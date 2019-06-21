Россиянин Сироткин стал резервным пилотом команды "Ф-1" "Макларен"

Резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин в этом сезоне будет выполнять ту же роль и для другой команды "Формулы-1" - "Макларена". "Конюшни" достигли соответствующей договоренности между собой.

Сироткин будет присутствовать на всех оставшихся Гран-при сезона-2019. В официальном микроблоге "Рено" в Twitter отмечается, что 23-летний россиянин остается резервным пилотом французской команды, но "Макларен" "может при необходимости обратиться к нему за помощью в этом сезоне".

"Макларен" - это легендарная команда. Для меня большая честь поработать с этим коллективом, присоединится к их истории, посмотреть изнутри, как работают команда и гонщики. Спасибо SMP Racing и "Рено" за их поддержку", - приводит слова Сироткина пресс-служба SMP Racing.

"Это очень практичное решение для команды. Сергей обладает высоким уровнем подготовки, у него есть суперлицензия, и он напрямую связан с "Рено". Так что для нас его кандидатура очевидна", - сказал руководитель "Макларена" Андреас Зайдль, чьи слова приводит официальный сайт "Формулы-1".

Сироткин дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне за рулем болида "Уильямс", но по его окончании стороны прекратили сотрудничество. В феврале Сироткин стал резервным пилотом "Рено" на сезон-2019.