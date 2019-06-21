В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией

В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.

Подробный комментарий был уже дан МИД, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поэтому не думаю, что нужны какие-то дополнительные комментарии. Весьма однозначно была высказана позиция", - подчеркнул он.

"Можно только подтвердить, что вчера то, что происходило в Грузии, было ничем иным как русофобской провокацией", - заявил Песков.

В Кремле крайне обеспокоены агрессивными проявлениями в отношении граждан России. "Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение", - подчеркнул представитель Кремля.

"Подобные проявления русофобии также вызывают у нас серьезную обеспокоенность, - сказал Песков. - Потому что не надо забывать, что Грузия - это страна, которую посещают регулярно достаточно большое количество туристов из России". "Поэтому это вопрос крайне серьезный", - заключил он.