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Рубрика: В мире

Абэ рассчитывает продвинуть диалог по мирному договору с Россией

Текст: Александр Ленин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на продвижение переговоров с Россией по вопросу заключения мирного договора и урегулированию территориальных разногласий во время саммита G20. Мероприятие пройдет 28-29 июня в японской Осаке.

"Это будет нелегко, но хотел бы достичь прогресса", - подчеркнул глава японского правительства в одной из программ телеканала Иомиури. В ходе "двадцатки" запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с премьером Синдзо Абэ. Ожидается, что лидеры государств проведут обстоятельные переговоры 29 июня.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Напомним, что Владимир Путин и Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить диалог по вопросу мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Вместе с тем нащупать пути решения проблемы пока не удается. Москва требует от Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, включая российский суверенитет над южными Курильскими островами.

Кроме того, в Кремле обеспокоены ориентированием Токио на США в оборонной сфере. В соответствии с японо-американским договором о безопасности Вашингтон имеет право дислоцировать на японской территории своих военнослужащих. Вдобавок к этому японские власти под предлогом защиты от северокорейских ракет планируют разместить в северной и южной частях страны наземные элементы ПРО, что также вызывает озабоченность в РФ.

Владимир Путин 20 июня во время пресс-подхода после "Прямой линии" рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с Синдзо Абэ на полях G20.

"Чего я жду от этой встречи - продолжения диалога. Я уверен, что Синдзо так же, как и мы все, хочет полной нормализации и заключения мирного договора", - отметил президент. По его словам, иной раз складывается ощущение, что стороны вот-вот выйдут на решение проблемы, однако часто возникают некоторые нюансы, которые откладывают окончательное решение этого вопроса.

В мире Восточная Азия Япония Президент Отношения России и Японии
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