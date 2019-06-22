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22.06.2019 09:59
Рубрика: Культура

Конкурс Чайковского: с чего все начиналось

Текст: Ирина Муравьева
Международный конкурс имени Чайковского - одно из самых ожидаемых событий в области классической музыки, которое уже 61 год приковывает внимание музыкантов, публики, СМИ со всего мира. Вспомним, с чего же все начиналось?
Фото: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину. Фото: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.
Фото: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.

Идея проведения конкурса музыкантов-исполнителей имени П.И. Чайковского появилась еще в 1939 году, когда на самом высоком государственном уровне готовился план мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Чайковского в 1940 году. Замысел  тогда не осуществился: в 1941 году началась Великая Отечественная война. К идее конкурса вернулись уже после поднятия "железного занавеса", в самый разгар оттепели.

5 февраля 1958 года вышло постановление коллегии Министерства культуры СССР "О подготовке и проведении Международного конкурса пианистов и скрипачей имени П.И. Чайковского".
В этом постановлении утвержден порядок проведения конкурса, состав жюри, принято предложение оргкомитета, который возглавлял Дмитрий Шостакович,  о выдвижении заместителем председателя Александра Гольденвейзера.

Фото: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.

Также решено было выпустить целый ряд изданий- помимо буклетов об участниках должны были выйти альбом "Чайковский в Клину", буклеты о Московской консерватории и ЦМШ и так называемый плакат-выставка "П.И. Чайковский - великий русский композитор". Вскоре после окончания конкурса планировалось издать книгу материалов о нем. Отдел издательств министерства культуры СССР должен был обеспечить выход к конкурсу серии фото открыток о жизни и деятельности Чайковского и портрет композитора, а отдел изобразительных искусств и охраны памятников - выпуск фарфорового бюста Чайковского, причем  все - массовым тиражом. Отдельным пунктом стояла подготовка Дома-музея Чайковского в Клину для приема участников конкурса, членов жюри и зарубежных гостей. Всех советских конкурсантов планировалось поселить  в доме творчества Союза композиторов СССР "Руза", для чего попросили выделить двадцать мест.

Первый конкурс проходил в Москве по двум специальностям "фортепиано" и "скрипка" и длился почти месяц: с 18 марта  по 14 апреля. Состязания в двух номинациях проходили не одновременно. Сначала соревновались скрипачи. Прослушивания проходили два раза в день - три часа утром и три часа вечером. Между первым и вторым туром был запланирован день отдыха для "экскурсий, посещения театров и концертных залов по особому плану". Третий тур у скрипачей завершился на двенадцатый день конкурса, тогда же должен был быть объявлен победитель по этой специальности.

Фото: Наталья Разина
На конкурсе Чайковского продолжают свои выступления духовики

Вслед за скрипачами начался конкурс для пианистов. Он проходил в том же регламенте, правда день отдыха попал на середину второго тура. Также в официальном календарном плане были предусмотрены приемы у председателя Оргкомитета Дмитрия Шостаковича, обед у председателя жюри Давида Ойстраха для жюри и гостей конкурса скрипачей, а также у Эмиля Гилельса для жюри и гостей фортепианного состязания. Конкурс, как известно, прошел с огромным успехом, настоящим героем и легендой стал победитель конкурса пианистов американец Ван Клиберн.

Буквально через несколько дней после завершения конкурса, 26 апреля 1958 года вышло постановление Совета Министров СССР за подписью Никиты Хрущева о регулярном проведении Международного конкурса имени П.И. Чайковского раз в четыре года. Так началась долгая история одного из самых известных и престижных в мире музыкальных состязаний . Она продолжается.

Культура Музыка Классика Энциклопедия Конкурса имени П.И. Чайковского
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