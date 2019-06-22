Минтранс сообщил о массовой сдаче россиянами авиабилетов в Грузию

Россияне массово сдают авиабилеты в Грузию, сообщили в Минтрансе России по итогам прошедшего совещания у заместителя председателя правительства Максима Акимова по вопросам выполнения Указа президента России о временном запрете воздушных перевозок в Грузию.

"На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минтранса.

Как отметили в ведомстве, организована системная работа по выполнению указа, выработаны решения по минимизации возможных негативных последствий для находящихся в Грузии российских граждан.

В частности, находящимся в Грузии россиянам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Для этого можно будет поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без потери денег. Свободные места есть у шести авиакомпаний, летающих в Грузию. Некоторые из них готовы вывезти россиян также после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии.

Полеты в Грузию выполняют шесть российских компаний, среди которых "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Норд авиа". Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме, заверили в Минтрансе.

Президент России 21 июня подписал указ о приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за выступлений оппозиции против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию и разместить информацию о правах туристов на своих сайтах. Туристы, приобретавшие туры через российских туроператоров, могут требовать расторжения договора о реализации туристского продукта и получения полной компенсации за тур.