Минтранс сообщил о массовой сдаче россиянами авиабилетов в Грузию

Новости

В "Шереметьево" отменены авиарейсы из-за прогнозируемой непогоды 16:15
В Якутске бармена заподозрили в убийстве посетителя 15:57
В Москве проверят все аттракционы после ЧП в парке "Сокольники" 15:57
Владимир Путин и Мун Чжэ Ин встретятся на полях саммита G20 в Осаке 15:43
В Петербурге начался концерт "Музыка войны и Победы" 15:19
Хакеры похитили в НАСА информацию о миссии на Марс 15:13
Ральф Лорен стал Рыцарем-Командором Ордена Британской империи 15:12
В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих 14:55
Валуев рассказал о борьбе опухолью головного мозга 14:40
СК возбудил дело после падения детей с аттракциона 14:39
В Новгородской области прошел молебен на месте массового расстрела 14:33
Студентка из Волжского устроилась курьером и чуть не стала мошенницей 14:26
Сочи готов к потоку туристов из-за закрытия авиасообщения с Грузией 14:20
Порядка четырех тысяч жителей остались без газа из-за ДТП под Пермью 14:07
Четыре человека погибли в ДТП в Красноярском крае 13:31
В Москве трое детей упали с аттракциона 13:25
В Татарстане проверят военкомат после массовой драки призывников 13:21
"Спартак" забил семь мячей "Сочи" в товарищеском матче 13:17
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 13:17
Renault Arkana. Стоит ли отдавать 1,5 млн рублей за бюджетный BMW X4 13:12
Путин призвал губернаторов быть ближе к людям 13:10
Путин заявил о готовности работать с любым новым британским премьером 13:08
Под Калининградом автомобиль сбил группу дорожных рабочих 12:47
РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов 12:35
При пожаре в центре Парижа погибли три человека 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
22.06.2019 15:10
Рубрика: В мире

Минтранс сообщил о массовой сдаче россиянами авиабилетов в Грузию

Текст: Евгений Гайва
Россияне массово сдают авиабилеты в Грузию, сообщили в Минтрансе России по итогам прошедшего совещания у заместителя председателя правительства Максима Акимова по вопросам выполнения Указа президента России о временном запрете воздушных перевозок в Грузию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минтранса.

Фото: iStock
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Как отметили в ведомстве, организована системная работа по выполнению указа, выработаны решения по минимизации возможных негативных последствий для находящихся в Грузии российских граждан.

В частности, находящимся в Грузии россиянам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Для этого можно будет поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без потери денег. Свободные места есть у шести авиакомпаний, летающих в Грузию. Некоторые из них готовы вывезти россиян также после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ.
Володин: Экстремисты в Грузии нанесли удар по своим же гражданам

Полеты в Грузию выполняют шесть российских компаний, среди которых "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Норд авиа". Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме, заверили в Минтрансе.

Президент России 21 июня подписал указ о приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за выступлений оппозиции против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию и разместить информацию о правах туристов на своих сайтах. Туристы, приобретавшие туры через российских туроператоров, могут требовать расторжения договора о реализации туристского продукта и получения полной компенсации за тур.

 

В мире экс-СССР Грузия Правительство Минтранс Беспорядки в Грузии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал губернаторов быть ближе к людям
Что нужно знать туристам о запрете авиасообщения с Грузией
Трамп огласил последствия для Ирана при войне с США
Видео: В Минске открылись II Европейские игры
В Москве срочно госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина