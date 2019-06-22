МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов "России 24"

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 154 (воспрепятствование журналистской деятельности) и части 1 статьи 126 (насилие).

Ранее сообщалось, что в Тбилиси радикалы напали на корреспондента и оператора телеканала "Россия 24". Лишь своевременное вмешательство местного гражданина позволило разрядить ситуацию.

Между тем МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны, как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом.