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22.06.2019 07:40
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В корпоративном издании АвтоВАЗа - газете "Волжский автостроитель" - регулярно выходят материалы, в которых служба безопасности рассказывает о выявленных хищениях и других нарушениях. В ходе последнего рейда СБ обнаружила весьма нетипичное предприятие:

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"На рабочем месте №17 цеха № 1F31 производства технологической оснастки оказался комплект деталей, который никак не мог принадлежать какому-либо из производств АвтоВАЗа, цитирует "ВА" портал "лада.онлайн". - В инструментальном шкафу лежали втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и прочее, необходимое для изготовления объёмного фирменного знака… "Мерседес". По данному факту будет проведено внутреннее расследование.

Напомним, что Mercedes-Benz теперь располагает собственным заводом на территории Российской Федерации. Открытие предприятия "Московия" состоялось в начале апреля 2019 года. Пока на нём выпускаются седаны E-Class, в будущем модельный ряд расширится за счёт кроссоверов.

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