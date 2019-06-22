На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

В корпоративном издании АвтоВАЗа - газете "Волжский автостроитель" - регулярно выходят материалы, в которых служба безопасности рассказывает о выявленных хищениях и других нарушениях. В ходе последнего рейда СБ обнаружила весьма нетипичное предприятие:

"На рабочем месте №17 цеха № 1F31 производства технологической оснастки оказался комплект деталей, который никак не мог принадлежать какому-либо из производств АвтоВАЗа, цитирует "ВА" портал "лада.онлайн". - В инструментальном шкафу лежали втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и прочее, необходимое для изготовления объёмного фирменного знака… "Мерседес". По данному факту будет проведено внутреннее расследование.

Напомним, что Mercedes-Benz теперь располагает собственным заводом на территории Российской Федерации. Открытие предприятия "Московия" состоялось в начале апреля 2019 года. Пока на нём выпускаются седаны E-Class, в будущем модельный ряд расширится за счёт кроссоверов.