В Москве проверят все аттракционы после ЧП в парке "Сокольники"

Власти столицы поручили ОАТИ проверить все аттракционы города после несчастного случая в парке "Сокольники", передает агентство "Москва".

На внеплановый рейд инспекторам отведено двое суток. За это время проверят не только техническое состояние развлекательных комплексов, но и разрушительные документы у их владельцев.

Ранее столичное ГСУ СК возбудило уголовное дело после того, как с аттракциона "Колобок" в Сокольниках упали трое детей. Обстоятельства инцидента уточняются. По одной из версий, аттракцион внезапно вышел из строя, и персонал не смог правильно организовать эвакуацию.