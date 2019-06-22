В Екатеринбурге ликвидировали открытое возгорание в цехе

В 19.07 по местному времени спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в цехе лакокрасочных материалов на ул. Труда в Екатеринбурге.

По информации Главного управления МЧС по Свердловской области, сейчас огнеборцы проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших в результате пожара нет.

Как уже сообщала "РГ", площадь возгорания составила 2200 квадратных метров. Огонь распространился с горящего производственного здания на примыкающее складское помещение. В тушении были задействованы 20 единиц спецтехники и более 60 человек личного состава.