Трамп отверг очередные обвинения в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании, которые высказала американская журналистка Джейн Кэрролл. "Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения", - говорится в заявлении американского лидера.

Пострадавшая утверждает, что 25 лет назад будущий президент Соединенных Штатов взял ее силой в примерочной одного из магазинов нижнего белья в Нью-Йорке. "Я никогда в своей жизни не встречал этого человека", - парировал Трамп, которого цитирует ТАСС.

Хозяин Белого дома считает, что именно стремление продать свою книгу сподвигло автора спровоцировать скандал. Также он предположил, что за этими обвинениями стоит Демократическая партия США.

Ранее не менее 20 женщин обвиняли Трампа в домогательствах, однако ни одно дело еще не было расследовано или доказано в суде. Республиканец же обещал засудить каждую из них.