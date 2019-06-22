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22.06.2019 13:40
Рубрика: Власть

Володин: Экстремисты в Грузии нанесли удар по своим же гражданам

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение президента России о приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией. Он, в частности, заявил, что экстремисты своими действиями бьют по благосостоянию граждан и бизнеса Грузии.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ.

Напомним, что накануне Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. При этом туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Такое решение было принято вследствие акций протеста, захлестнувших Грузию: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Что нужно знать туристам о запрете авиасообщения с Грузией

- Решение, принятое президентом, ставит задачу защитить российских граждан от насильственных действий на территории Грузии, - заявил журналистам глава нижней палаты.

Володин отметил, что экстремистские силы Грузии пытаются захватить власть, используя русофобскую риторику и опираясь на радикалов.

- Такие действия неприемлемы и наносят ущерб отношениям наших народов, - подчеркнул он.

Однако те, кто участвует в провокациях, наносят вред не только отношениям наших народов, добавил спикер ГД.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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- В первую очередь, этими действиями они бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса, пояснил он. Володин напомнил, что в прошлом году Грузию посетили 2 миллиона российских туристов. Это при том, что ее население составляет 3 миллиона 700 тысяч человек. Такой турпоток принес за указанный период более 3,5 миллиарда долларов, что составляет примерно 10% ВВП Грузии.

- Со своей стороны считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована, - заявил глава нижней палаты. - Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы.

Он добавил, что к этому решению Россия и Грузия уже подошли, и оно было бы принято, "если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок".

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